Yandex.RTB

WP: 101-летний невролог из США Говард Такер поделился секретом своего долголетия

Image 16+
WP: 101-летний невролог из США Говард Такер поделился секретом своего долголетия
Здоровье
Фото из открытых источников

Говард Такер, известный американский невролог, в свой 101 год продолжает работать и принимать пациентов. Его долголетие и здоровье у многих вызывают удивление. Многие задаются вопросом, как мужчине удалось достичь таких поразительных результатов.

Сам доктор утверждает, что его долголетие связано прежде всего с генетикой и образом жизни. Как считает невролог, это благодаря интересу к окружающему миру, активной работе, занятию волонтерством, ценным отношениям с людьми, образу мышления, которые приводят к счастливой долгой жизни.

Ежедневно Такер пробегает от 3 до 5 километров на своей беговой дорожке. Не курит, хотя и не отказывается от разных удовольствий. Его принцип - «все для людей, но в меру». В ежедневном рационе Говарда присутствуют овощи, фрукты, рыба, изредка мясо. Он обращает внимание на сезонность продуктов. Зимой отдает предпочтение цитрусам, летом — дыне. Доктор не любит кофе, а употребляет чай.
 

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Врач Кашух объяснила, почему нельзя есть консервы со вздувшейся крышкой и помутневшим рассолом

Сегодня, 13:46

Онколог назвал самый опасный симптом по утрам: Жизнь - на волоске!

Сегодня, 11:48

WP: 101-летний невролог из США Говард Такер поделился секретом своего долголетия

Сегодня, 11:35

Рrimamedia: Специалисты назвали 3 способа уничтожить жир на животе за 10 дней

Сегодня, 11:25

Гастроэнтеролог Садыков: Молоко и сода не помогут избавиться от изжоги

Сегодня, 11:13

Петербуржцам напомнили, какую смертельно опасную заразу можно привезти из отпуска

Вчера, 15:11

Организм стремительно засахаривается: Названы 5 продуктов, которые уносят годы жизни

Вчера, 11:32

Гастроэнтеролог Харлов: Боль в желудке во время еды говорит об эрозии и язве

11-08-2023, 18:54

Роспотребнадзор РФ ожидает сюрпризов от нового варианта коронавируса EG.5

11-08-2023, 14:41

Врач Умнов назвал опасности нового штамма коронавируса «эрис»

11-08-2023, 10:00

Невролог Квилинская заявила, что сотрясение головного мозга может протекать бессимптомно

10-08-2023, 10:03

Обнаружен новый штамм коронавируса «Эрис»: чем он опасен

10-08-2023, 09:58

С 1 сентября 2023 в России кардинально ужесточится продажа лекарств по рецептам

10-08-2023, 09:48

Диетолог Дианова проинформировала, сколько в день можно пить чашек кофе

10-08-2023, 09:37

Онколог Карасев перечислил опасные продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

10-08-2023, 09:30

Aging: Ученые из США нашли вещество для борьбы со старением почек

9-08-2023, 21:26

The Lancet: сон после обеда помогает человеку лучше приспособиться к жаре

9-08-2023, 21:20

Журнал People: избыточное потребление воды может вызвать смерть от отёка мозга

9-08-2023, 12:12

Frontiers in Aging: даже слабый загар нарушает микробиом кожи и провоцирует рак

8-08-2023, 21:08

Мясников заявил, что потеря даже 5% веса способна улучшить здоровье человека

8-08-2023, 21:00

Врач Умнов назвал опасности нового штамма коронавируса «эрис»
  • 11-08-2023, 10:00

Врач Умнов назвал опасности нового штамма коронавируса «эрис»

По информации преподавателя кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения

Гастроэнтеролог Харлов: Боль в желудке во время еды говорит об эрозии и язве
  • 11-08-2023, 18:54

Гастроэнтеролог Харлов: Боль в желудке во время еды говорит об эрозии и язве

Гастроэнтеролог Никита Харлов заявил, что боли в желудке во время приема еды могут говорить о двух болезнях. Они могут происходить в том случает,

Организм стремительно засахаривается: Названы 5 продуктов, которые уносят годы жизни
  • Вчера, 11:32

Организм стремительно засахаривается: Названы 5 продуктов, которые уносят годы жизни

Многие люди с сахарным диабетом практически не едят сладкое, но в их рационе много рафинированных углеводов. В 70% процентов случаев сахарного

Роспотребнадзор РФ ожидает сюрпризов от нового варианта коронавируса EG.5
  • 11-08-2023, 14:41

Роспотребнадзор РФ ожидает сюрпризов от нового варианта коронавируса EG.5

Как сообщает Роспотребнадзор, в РФ зафиксированы первые случаи заражения вариантом коронавируса EG.5. Они были зарегистрированы в апреле в Москве и

Петербуржцам напомнили, какую смертельно опасную заразу можно привезти из отпуска
  • Вчера, 15:11

Петербуржцам напомнили, какую смертельно опасную заразу можно привезти из отпуска

Петербуржцы, возвращаясь из отпуска, могут привезти домой разные болезни. О каких недугах идет речь сообщает пресс-служба регионального

Рrimamedia: Специалисты назвали 3 способа уничтожить жир на животе за 10 дней
  • Сегодня, 11:25

Рrimamedia: Специалисты назвали 3 способа уничтожить жир на животе за 10 дней

Убрать полностью живот за 10 дней может оказаться нереальной задачей, однако есть способы, которые помогут улучшить состояние. 1. Правильное питание.

Интересная информация