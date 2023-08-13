WP: 101-летний невролог из США Говард Такер поделился секретом своего долголетия

Говард Такер, известный американский невролог, в свой 101 год продолжает работать и принимать пациентов. Его долголетие и здоровье у многих вызывают удивление. Многие задаются вопросом, как мужчине удалось достичь таких поразительных результатов.

Сам доктор утверждает, что его долголетие связано прежде всего с генетикой и образом жизни. Как считает невролог, это благодаря интересу к окружающему миру, активной работе, занятию волонтерством, ценным отношениям с людьми, образу мышления, которые приводят к счастливой долгой жизни.