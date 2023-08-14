Никогда не сидите нога на ногу: эта поза опасна для здоровья — врач объяснил почему

Поза «нога на ногу» может причинить вред здоровью. В это уверен врач травматолог-ортопед Рашид Саидов. Во-первых, такая поза сдавливает кровеносные сосуды в области голени и бедра, что затрудняет кровообращение, провоцирует отеки, онемение, боли в ногах.

Кроме того, повышается риск развития варикоза из-за нарушения кровообращения. Также долгое сидение в такой позе приводит к локальным болям в пояснице и даже к появлению искривления.

Скрещенные ног провоцирует сдавливание малоберцового нерва, отвечающего за функционирование стопы. Это грозит онемением в пальцах, болевыми ощущениями и другими болезнями опорно-двигательного аппарата.

Напоследок, поза «нога на ногу» оказывает негативное воздействие на работу всех внутренних органов. Особенно это касается кишечника и желудка.