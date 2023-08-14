Врач Валькова перечислила чудо-продукты, спасающие от депрессии

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Вальковарассказала о том, какие продукты в ежедневном рационе могут оказывать благоприятное влияние на уровень стресса и настроение.

По словам врача, существуют продукты, которые могут оказывать влияние на профилактику некоторых заболеваний. Среди них специалист выделила овощи, фрукты и орехи.

В своем рационе эксперт рекомендует увеличить количество фруктов и овощей до 200 г в день. В этом случае снизится риск инсульта, ишемии, инсульта, инфаркта, рака молочной железы и мочевого пузыря. К тому же, если ежедневно употреблять минимум два фрукта, значительно снижается риск развития депрессии, утверждает медик.