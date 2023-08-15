COVID-19 привел к тому, что ноги у 33-летнего мужчины начали становиться фиолетовыми

33-летний мужчина обратился к врачам из-за странных симптомов после перенесенного COVID-19. Его ноги начинали сильно чесаться и покалывать, а кожа приобретала фиолетовый оттенок. Когда он ложился, то симптомы на время пропадали.

Медики обследовали мужчину, измерив пульс и давление лежа и через восемь минут после ходьбы. Как оказалось, когда пациент лежал, у него был нормальный пульс, но после того, как поднимался, скорость сердцебиения увеличивалась до 127 уд. в минуту. Также появлялась слабость и головокружение.

В данном случае речь идет о синдроме постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ), когда сердце начинает быстрее биться при переходе от сидячего или лежачего положения к положению стоя. СПОТ, в том числе, вызывает изменение цвета кожи.