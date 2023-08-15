Каким способом можно улучшить память: ученые нашли ответ в дыхании

Исследователи из Японии (Медицинского университета Хиого) изучили механизм дыхания человека. Им удалось выяснить, как можно улучшить память у людей, страдающих психическими недугами и нарушениями головного мозга.

Нейрофизиологи заявили о способности дыхательных паттернов (повторяющиеся элементов шаблона или образца) влиять на память и способность запоминать информацию. В отделе коры больших полушарий головного мозга находится продолговатый мозг, отвечающий за главные процессы жизнедеятельности организма, среди которых дыхание.

Из дыхательного центра, расположенного в мосту продолговатого мозга, нервные клетки посылают регулярно импульсы для активации дыхательного процесса, обеспечивающего спокойный и равномерный ритм – от 10 до 15 вдохов-выдохов за минуту.