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Врач Дэвид Крил призвал худеть не более чем 900 грамм в неделю

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Врач Дэвид Крил призвал худеть не более чем 900 грамм в неделю
Здоровье
Фото из открытых источников

Врач-диетолог Дэвид Крил из Кливлендской клиники (США) назвал оптимальное количество веса, сбрасываемого за одну неделю. Своим мнением специалист поделился с научным журналом Men’s Health.

Доктор призвал не худеть более чем на 400-900 граммов за 7 дней. Многие худеют не прямолинейно, а поэтапно. Человек может потерять даже два килограмма за одну неделю. Но затем вес может не двигаться, после чего вновь начинает расти.

Крил в качестве альтернативы предложил силовые тренировки. Если человек с лишним весом хочет избавиться от жира без потерь мышечной массы, это станет наилучшим решение. Также диетолог добавил, что обязательно нужно следить за количеством употребляемого белка для сохранения мышц.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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