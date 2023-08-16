JAMA Network Open: Сменная работа связана с повышенным риском депрессии

Опубликованное в JAMA Network Open исследование говорит о том, что сменная работа связана с повышенным риском тревоги и депрессии. Это определили ученые Хуачжунского университета науки и технологии.

Специалисты из Уханя изучили связь между сменной работой и депрессией. В исследовании приняли участие 175 543 человек. Сменная работа была у 16,2% из них.

Обнаружилось, что у 2,3% человек развилась депрессия. 1,7% страдали тревогой. Существенной разницы между работой в дневную или ночную смены при этом не наблюдалось.

Ученые уверены, что сотрудникам сферы здравоохранения необходимо разработать мероприятия с целью улучшить психическое здоровье у сменных работников.