Саратовский чиновник назвал три причины плохого здоровья у детей

В Саратовской области считаются здоровыми 19% детей. Об этом сегодня заявил замминистра здравоохранения Денис Грайфер. По словам чиновника, в регионе мало здоровых детей из-за особенностей заведения семьи.

Молодежь рождение детей откладывает, хотя с возрастом количество болезней увеличивается, а хронические болезни у женщин оказывают влияние на детей. Второй причиной низкого процента здоровых детей Грайфер назвал злоупотребление гаджетами. Родителям удобнее ребенку дать гаджет и заниматься своими делами. Также он отметил неправильное питание и употребление фастфуда.

То есть, основные причины - низкая рождаемость, гаджеты и плохое питание, заключил чиновник.