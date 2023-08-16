Врач Мещерякова: ударная доза сахара в сладкой газировке бьет по поджелудочной железе

Врач Татьяна Мещерякова предупредила, что сладкая газировка отличается крайне высоким содержанием сахара. Так, в стакане напитка содержится до 6 ложек сахара, а в литре – до 25 ложек. Ударная доза сахара в свой черед бьет по поджелудочной железе.

Получающий большую порцию сахара организм вынужден реагировать выбросом инсулина. Если такое происходит, это вызывает привыкание к инсулину и инсулинорезистентность, на фоне которой позже развивается диабет.

Еще один риск – нарушение углеводного обмена, что связано с ожирением. Также газировка содержит регулятор кислотности, который нарушает кислотно-щелочной баланс. Это ведет к ослаблению костей. Касательно пузырьков газа, они приводят к повреждению слизистой желудочно-кишечного тракта.