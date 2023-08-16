Врач Валькова напомнила о вреде некоторых продуктов для человека

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Валькова напомнила о некоторых продуктах, которых нужно избегать в ежедневном рационе питания.

Согласно рекомендациям диетолога, нужно ограничить потребление трансжиров (не более 1% от суточной потребности).

Также желательно исключить жирные сорта мяса и птицы - свинину, баранину, гуся, утку. Не рекомендует доктор употреблять жирные молочные продукты. Речь идет о сливках, сметане, сыре с высоким содержанием жира (50% и выше) и твороге с высоким процентом жирности (более 9%).

Врач говорит, что отказаться следует от переработанного мяса, сосисок, колбас, паштетов и фастфуда. Приготовленную во фритюре еду также надо исключить из рациона, заключила эксперт.