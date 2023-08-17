Forbes Woman информирует: Что происходит с правом женщины на аборт в России

Последнее время в России обсуждают активно вопрос о государственном регулировании абортов. Федеральное министерство здравоохранения планирует ограничить продажи препаратов для прерывания беременности, а также частным клиникам запретить проводить процедуру.

Так, после заявления Минздрава россиянки решили запастись лекарствами, которые предотвращают беременность. По мнению специалистов, запрет на продажу средств экстренной контрацепции приведет к преступным абортам, а также к отказу от детей. Примерно 59% российских медиков не поддерживают такую инициативу Минздрава.

Кроме того, как считают в Министерстве здравоохранения, коммерческим учреждениям здравоохранения доверять прерывание беременности нельзя из-за не соблюдения «недели тишины».

Дамы в свой черед обращаются в частные клиники из-за безопасной и деликатной помощи. К тому же, отношения между пациентом и врачом различаются в коммерческом и бюджетном учреждениях: в последнем можно столкнуться со многими неудобными ситуациями и отсутствием вежливости.