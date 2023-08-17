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Медик сообщила, как за одну минуту понять, что с печенью не все в порядке

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Медик сообщила, как за одну минуту понять, что с печенью не все в порядке
Здоровье
Фото из открытых источников

Печень  — это жизненно важный орган, который пропускает и фильтрует кровь. Многие годы она может не дать о себе знать, а о присутствии цирроза печени или жировой болезни человек нередко узнает только тогда, когда недуг запущен.

По информации академика РАН, профессора, заслуженного врача РФ Оксаны Драпкиной, проверить состояние печени можно самостоятельно всего за одну минуту.

Для этого необходимо сделать тест ладоней. Если на нижней части ладони есть покраснение, но они исчезают во время надавливания, но а затем появляются снова — это является признаком болезни печени.

К тому же, часто о циррозе и других тяжелых недугах говорит ладонная эритема. Симптом наблюдается у 23% пациентов с этим диагнозом.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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