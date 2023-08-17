В Республике Башкирия более 9,3 тысячи человек подверглись смертельной опасности

В Башкирии в больницы с укусами клещей с начала сезона обратились 9 353 человека, в том числе 3 371 ребенок. Всего было выявлено 17 случаев клещевого боррелиоза и 10 случаев клещевого энцефалита.

По данным Управления Роспотребнадзора, в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии исследовали 11 104 клеща снятых с людей. При этом инфицированность клещевым энцефалитом составляет 1,7 %, а зараженность инфекционным боррелиозов – 22,4 %.

В ведомстве добавили, что клещи остаются активными до сих пор. Их укусы могут продолжаться до осенних заморозков. Самый высокий риск заразиться у жителей Поволжья, Северо-Западного, Центрального федеральных округов, Сибири.