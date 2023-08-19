Gazeta.ru: Химики СПбГУ нашли опасные дозы консервантов в безалкогольных напитках

В Саратовской области считаются здоровыми 19% детей. Об этом сегодня заявил замминистра здравоохранения Денис Грайфер. По словам чиновника, в регионе
Врач-гастроэнтеролог Екатерина Валькова напомнила о некоторых продуктах, которых нужно избегать в ежедневном рационе питания. Согласно рекомендациям
Печень — это жизненно важный орган, который пропускает и фильтрует кровь. Многие годы она может не дать о себе знать, а о присутствии цирроза печени
В Башкирии в больницы с укусами клещей с начала сезона обратились 9 353 человека, в том числе 3 371 ребенок. Всего было выявлено 17 случаев клещевого