Gazeta.ru: Химики СПбГУ нашли опасные дозы консервантов в безалкогольных напитках

Российский химики из СПбГУ (Санкт-Петербургский государственный университет) разработали уникальный метод по определению консервантов E200 и E210 в напитках.

Как отмечается, для проведения экспресс-теста нужно всего-навсего пять минут времени и можно точно сказать, использовали ли во время производства консерванты E200 и E210, наиболее распространены в настоящее время.

Кстати сказать, употребление консервантов в небольших дозах для человека не несет опасности. Но при потреблении большого количества веществ это грозит серьезными проблемами со здоровьем. Поэтому важно быстро определять наличие консервантов в популярных безалкогольных напитках.