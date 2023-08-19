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Gazeta.ru: Химики СПбГУ нашли опасные дозы консервантов в безалкогольных напитках

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Gazeta.ru: Химики СПбГУ нашли опасные дозы консервантов в безалкогольных напитках
Здоровье
Фото из открытых источников

Российский химики из СПбГУ (Санкт-Петербургский государственный университет) разработали уникальный метод по определению консервантов E200 и E210 в напитках.

Как отмечается, для проведения экспресс-теста нужно всего-навсего пять минут времени и можно точно сказать, использовали ли во время производства консерванты E200 и E210, наиболее распространены в настоящее время.

Кстати сказать, употребление консервантов в небольших дозах для человека не несет опасности. Но при потреблении большого количества веществ это грозит серьезными проблемами со здоровьем. Поэтому важно быстро определять наличие консервантов в популярных безалкогольных напитках.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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Gazeta.ru: Химики СПбГУ нашли опасные дозы консервантов в безалкогольных напитках

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