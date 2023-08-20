«РГ»: Врач Вялов назвал мясо на гриле опасной едой, притягивающей рак

Клетчатка в рационе снижает риски онкологии и смерти от трех видов рака: кишечника, предстательной железы, легких, поэтому овощи являются обязательным условием хорошей работы кишечника.

"Белки, жиры, углеводы полностью всасываются в верхних отделах ЖКТ, а в кишечнике остается клетчатка из растений", - говорит врач Сергей Вялов.

Для полноценной работы этого органа крайне нужна клетчатка из овощей. А вот когда в рационе преобладает мясо, особенно из гриля, а зелени не хватает, это опасно для организма человека.

Кроме того, повышает риски образования рака толстой кишки привычка много сидеть на одном месте. Стрессы также провоцируют опасное заболевание, говорят врачи.