Клетчатка в рационе снижает риски онкологии и смерти от трех видов рака: кишечника, предстательной железы, легких, поэтому овощи являются обязательным условием хорошей работы кишечника.
"Белки, жиры, углеводы полностью всасываются в верхних отделах ЖКТ, а в кишечнике остается клетчатка из растений", - говорит врач Сергей Вялов.
Для полноценной работы этого органа крайне нужна клетчатка из овощей. А вот когда в рационе преобладает мясо, особенно из гриля, а зелени не хватает, это опасно для организма человека.
Кроме того, повышает риски образования рака толстой кишки привычка много сидеть на одном месте. Стрессы также провоцируют опасное заболевание, говорят врачи.
Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей