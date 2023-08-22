Терапевт Тимощенко назвала лучшие способы расслабить позвоночник

Как заявила терапевт Анастасия Тимощенко, наилучшим способом снять нагрузку с позвоночника являются занятия йогой, правильный сон на ортопедической матрасе и плаванье.

По данным эксперта, растяжение мышц спины на турнике нужно избегать людям с недостаточной физической подготовкой и тем, у кого есть некоторые болезни опорно-двигательного аппарата или лишний вес.

Врач порекомендвала заниматься йогой, выполнять статические нагрузки, помогающие расслабить позвоночник. Также специалист подчеркнула о важности плавания на спине и животе разными стилями, поскольку это отлично расслабляет напряженные мышцы, укрепляя мышечный корсет.

К тому же, можно выполнять специальные упражнения, в том числе всем известную «кошечку», «позу эмбриона» или делать зарядку в положении лежа на спине с приподнятыми вверх ногами.