Трихолог Кулакова: Выдергивание седых волос несет опасность для человека

Процесс появления седины является естественным в жизни человека. Многие испытывают желание избавиться от белосерых прядей. Однако стоит помнить, что это может нанести серьезный вред волосам. Эксперты говорят, что попытки вырвать седые волосы приводят к негативным последствиям.

По данным дерматовенеролога и трихолога Ирины Кулаковой, во время вырывания седых волос повреждается фолликул, что приводит к замедлению процесса роста волос. В итоге это может вызвать образование залысин, которые будут невозможно скрыть.

Вместо того чтобы вырывать с корнем волосы, желательно использовать маникюрные ножницы или аккуратно обрезать седые кончики. Если у человека есть единичные седые волосы, подойдет безаммиачное окрашивание. Это позволит сохранить естественный цвет волос и при этом скрыть седину, избежав негативных последствий для самой структуры.