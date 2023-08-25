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Врач Умнов: У любителей пива алкоголизм развивается быстрее, чем водочный

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Врач Умнов: У любителей пива алкоголизм развивается быстрее, чем водочный
Здоровье
Фото из открытых источников

По сведениям преподавателя кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирурга Александра Умнова, пивной алкоголизм развивается у человека в 4 раза быстрее, чем водочный.

«Начиная с употребления слабоалкогольных напитков с юношеского возраста, к 30 годам можно уже получить проблемы со здоровьем. Со временем происходит физическая и психологическая зависимость, она называется пивным алкоголизмом и развивается в 3-4 раза быстрее, чем водочный», – говорит эксперт.

Он добавил, что пиво весьма калорийный напиток, поэтому его частое употребление влечет набор веса и появляется «пивной живот». К тому же, быстро изнашивается сердце, ведь в пивной пене присутствует кобальт, который негативно влияет на расширение полости сердца и дальнейшее утолщение его стенок. Высокие риски развития гипертонии, тромбоэмболии, ишемии.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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