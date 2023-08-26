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Диетолог Мария Меньшикова назвала ТОП-5 самых вредных продуктов

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Диетолог Мария Меньшикова назвала ТОП-5 самых вредных продуктов
Здоровье
Фото из открытых источников

Диетолог Мария Меньшикова назвала ТОП-5 самых вредных продуктов. Это газированные напитки, фаст-фуд, полуфабрикаты, сладости, быстрозамороженные продукты.

В фаст-фуде есть много насыщенных жиров, сахара, соли и добавок. Злоупотребление такой едой чревато сердечно-сосудистыми болезнями, болезнями желудка, ожирением. Полуфабрикаты изготавливают из некачественного сырья. Также там много ароматизаторов, консервантов, соли, что негативно влияет на работу пищеварительного тракта.

В быстрозамороженные продукты производители добавляют консерванты, чтобы они хорошо держались и имели свежий вид. Газировка и сладости опасны не только для фигуры и зубов, но могут привести к нарушению эндокринной системы и диабету.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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