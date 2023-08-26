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Диетолог Силина: чтобы продлить молодость, нельзя есть майонез, колбасу и мороженое

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Диетолог Силина: чтобы продлить молодость, нельзя есть майонез, колбасу и мороженое
Здоровье
Фото из открытых источников

Врач-диетолог из Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Наталья Силина рассказала, какие продукты нужно исключить из рациона для продлении молодости. В первую очередь это продукты с избытком сахаров и насыщенных жиров.

Как пояснила специалист, речь идет о шоколадном и фруктовом молоке, мороженом, ароматизированном подслащенном йогурте и твороге, творожных сырках, жирных сортах мяса, колбасах и сосисках; покупных соусах, включая майонез и кетчуп.

Также диетолог рекомендует ограничить поваренную соль до 5 граммов в сутки, сахар до 4 чайных ложек в сутки или вовсе от него отказаться.

Силина добавила, что самым лучшим вариантом продления молодости и защиты от недугов является сбалансированное питание, регулярная физическая активность, минимизация стресса, полноценный сон.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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