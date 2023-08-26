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Терапевт из РФ Тарадеева: больным диабетом не следует употреблять арбуз

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Терапевт из РФ Тарадеева: больным диабетом не следует употреблять арбуз
Здоровье
Фото из открытых источников

Как заявила врач-терапевт РФ Татьяна Тарадеева, далеко не все могут употреблять арбуз. Дело в том, что он имеет высокий гликемический индекс. Это значит, что сахар стремительно попадает в кровь.

«Людям с сахарным диабетом и нарушениями обмена углеводами арбуз из рациона следует исключить», — отметила Тарадеева. 

Эксперт рекомендует здоровым людям употреблять не более 500 г. арбуза ежедневно, если не потребляются иные углеводы, к примеру, хлеб. «Другие риски связаны с мочегонным эффектом, который сильно нагружает почки. Поэтому тем, кто страдает от заболеваний мочевыводящей системы, также желательно исключить из рациона арбуз.

Врач отметила, что даже здоровым людям лучше есть этот продукт в первой половине дня, чтобы мочевыделительная система не имела ночью дополнительной нагрузки для нормального восстановления организма.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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