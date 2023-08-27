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Как снизить давление без лекарств: врачи назвали 27 продуктов

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Как снизить давление без лекарств: врачи назвали 27 продуктов
Здоровье
Фото из открытых источников

Как говорит кардиолог и кандидат медицинских наук Елена Гричук, многим удается снизить давление, изменив свой образ жизни. Иногда достаточно заниматься спортом, свести к минимуму алкоголь и кофеин, бросить курить, избегать стресса.

К тому же, регулярное употребление некоторых продуктов поможет снизить высокое давление, уверена эксперт. По словам специалиста,  рекомендуется сократить поваренную соль, продукты и напитки с добавлением сахара, красное мясо, мясные продукты высокой переработки (колбасы, бекон, сосиски).

Итак, 27 продуктов, которые помогут держать давление в норме:

Рыба, кисломолочные продукты, оливковое масло, картофель, яйца, ягоды, чеснок, карри, огурец, орехи, черная смородина, капуста, зеленый чай, бобовые, йогурт без сахара, фасоль, брокколи, сухофрукты, листовая зелень, цитрусовые, сельдерей, свекла, икра, бананы,  арбуз, острые специи, пряности. 


Текст: Информационное агентство «Informing»

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