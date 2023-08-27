Врач Гадзиян заявил: животные жиры вызывают рак быстрее, чем жареная пища

Ученые со всего мира пытаются понять, что может способствовать развитию рака у человека. Одним из факторов риска они считают повышенное употребление животных жиров. Пр этом вероятность развития онкологического болезни повышается при отказе от жареной еды, поскольку в рационе остаются копечности и жирное мясо.

По словам хирурга, андролога, кандидата медицинских наук Марка Гадзяна, не нужно полностью отказываться от мяса, необходимо найти баланс в ежедневном питании. Он заключается в умеренном потреблении животных продуктов и обогащении рациона овощами.

Кроме того, малоподвижный образ жизни и сидячая профессия оказывают влияние на развитие рака половых и мочевых органов. Из-за застоя кровообращения в малом тазу, клетки подвержены кислородному голоданию, что может стать толчком к развитию опухоли.