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НАФИ: каждый третий россиянин заявил, что игнорирует симптомы рака

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НАФИ: каждый третий россиянин заявил, что игнорирует симптомы рака
Здоровье
Фото из открытых источников

К советам своего лечащего врача прислушивается лишь половина российских пациентов. О таких данных говорят специалисты из аналитического центра НАФИ, а также сотрудники благотворительного фонда «Онкологика».

Каждый третий опрошенный человек заявил о том, что он игнорирует симптомы онкологической болезни. При этом вероятности заболеть раком вызывает страх у 69% респондентов.

К тому же опрос показал, что мужчины намного реже боятся онкоболезней. Сильного страха перед этим смертельно опасным недугом не испытывают люди после 55 лет или те, кто ранее столкнулся с болезнью.

28% россиян уверены, что от вылечиться от рака нельзя. Такого мнения в основном придерживаются молодые люди от 18 до 24 лет.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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