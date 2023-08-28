The Guardian: В мозгу 64-летней австралийки врачи обнаружили живого червя длиной 8 см

Как пишет The Guardian, 64-летня женщину, которая проживает на юго-востоке Нового Южного Уэльса (Австралия) впервые госпитализировал в больницу в январе 2021 года. Австралийка попала в клинику после сильных болей в животе, сухого кашля, лихорадки и ночного потоотделения.

В 2022 году добавилась депрессия, что побудило пациентку пройти обследование. Магнитно-резонансная томография (МРК) показала аномалии в мозге, которые требуют хирургического вмешательства. Медики были шокированы, поскольку не ожидали увидеть в органе живого червя, длина которого составила 8 см.

Как позже выяснилось, это Ophidascaris robertsi — круглый червь, который встречается у питонов. Это первый случай обнаружения паразита у человека.