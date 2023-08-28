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Врач Фарбер: фастфуд и жареное мясо провоцируют рак кишечника

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Врач Фарбер: фастфуд и жареное мясо провоцируют рак кишечника
Здоровье
Фото из открытых источников

Некоторые продукты питания не только не полезны, но могут привести к развитию онкологических болезней. Об этом говорит врач Андрей Фарбер.

По словам кандидата медицинских наук, злоупотребление фастфудом, жирной, жаренной едой может спровоцировать рак кишечника. Как уточнил гастроэнтеролог, наиболее опасно злоупотреблять жаренным мясом.

Специалист советует больше внимания уделять овощам и крупам.

Клетчатка, которая в больших количествах содержится в овощах, фруктах и крупах, помогает в профилактике рака кишечника, опухолей легких или предстательной железы, - сообщил врач.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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