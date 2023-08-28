Врач Фарбер: фастфуд и жареное мясо провоцируют рак кишечника

Ученые со всего мира пытаются понять, что может способствовать развитию рака у человека. Одним из факторов риска они считают повышенное употребление
Врач-диетолог из Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Наталья Силина рассказала, какие продукты нужно
Как заявила врач-терапевт РФ Татьяна Тарадеева, далеко не все могут употреблять арбуз. Дело в том, что он имеет высокий гликемический индекс. Это
Диетолог Мария Меньшикова назвала ТОП-5 самых вредных продуктов. Это газированные напитки, фаст-фуд, полуфабрикаты, сладости, быстрозамороженные
По словам педиатра РФ Дарьи Халиловой, одно из самых распространенных заблуждений о вакцине — это снижение иммунитета после сделанной вакцинации. К
Как говорит кардиолог и кандидат медицинских наук Елена Гричук, многим удается снизить давление, изменив свой образ жизни. Иногда достаточно