Валуев рассказал, считает ли заслуженной победу Усика над Дюбуа

Бывший боксер Николай Валуев, который в настоящее время является депутатом Госдумы РФ, поделился своими мыслями о победе украинского боксера Александра Усика, чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе, в поединке с представителем Британии Даниэлем Дюбуа.

Напомним, что победил Усик техническим нокаутом в 9-м раунде. После боя некоторые эксперты заявили, что удар, который украинец пропустил в область паха, в рамках правил. Судья же признал его нелегитимным, а сам боксер на восстановление взял несколько минут.

«Исход поединка и победу Усика считают заслуженными. Он на голову был лучше своего конкурента. Спорный момент останется спорным, если промоутеры не захотят завязать интригу и не затеют провести реванш», — отметил Валуев.