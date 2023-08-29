Вирусолог Малинникова: возбудитель болезни легионеров может быть в кондиционерах

Возбудитель болезни легионеров (легионеллез), может жить в местах с влажным воздухом. Об этом говорит доктор медицинских наук, завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова.

Как объясняет врач, причиной вспышек болезни может быть недостаточное обслуживание связанных с водой систем: водопроводов, воздуховодов, душевых кабин или кондеционеров.

«Заразиться легионеллезом можно при вдыхании бактерии, которая живет в закрытых и влажных местах. Там, где влажный воздух стремительно распространяется, при аспирации заражение вполне возможно», — говорит эксперт.

Малинникова добавила, что легионеллез опасен для пожилых людей, может привести к пневмонии и легочной недостаточности. Недуг крайне редко встречается в РФ.