Врач общей практики Дэйв Николс назвал первые симптомы рака кишечника

Ученые со всего мира пытаются понять, что может способствовать развитию рака у человека. Одним из факторов риска они считают повышенное употребление
Как пишет The Guardian, 64-летня женщину, которая проживает на юго-востоке Нового Южного Уэльса (Австралия) впервые госпитализировал в больницу в
Ученые из Бельгии протестировали соломинки из магазинов и ресторанов. Большинство содержали химические вещества PFAS, сообщает NBCNews. Их широко
Как заявила врач-терапевт РФ Татьяна Тарадеева, далеко не все могут употреблять арбуз. Дело в том, что он имеет высокий гликемический индекс. Это
Некоторые продукты питания не только не полезны, но могут привести к развитию онкологических болезней. Об этом говорит врач Андрей Фарбер. По словам
Как говорит кардиолог и кандидат медицинских наук Елена Гричук, многим удается снизить давление, изменив свой образ жизни. Иногда достаточно