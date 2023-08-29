Врач общей практики Дэйв Николс назвал первые симптомы рака кишечника

Дейв Николс перечислил первые симптомы рака кишечника. По словам врача, в большинстве случаев недуг обнаруживают на поздней стадии.

Эксперт заявил, что нужно обращать внимание на любые изменения, которые сохраняются более шести недель. Во-первых, речь идет о боли в животе. Во-вторых, о проблемах со стулом.

А вот главный онколог Минздрава Андрей Каприн выделил следующие симптомы - чередование запоров и поносов, резкое похудение. Кроме того, признаком онкологии может быть снижение гемоглобина.

Добавим, что злокачественная опухоль чаще всего сопровождается наличием кровотечений, болевых ощущений и другими расстройствами.