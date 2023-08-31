Лекарства, пиво, такси: россиян с 1 сентября 2023 ждет много нормативных изменений

Дейв Николс перечислил первые симптомы рака кишечника. По словам врача, в большинстве случаев недуг обнаруживают на поздней стадии. Эксперт заявил,
Замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова сообщила, что Минздрав зарезервировал деньги регионального бюджета для покупки нужного
Возбудитель болезни легионеров (легионеллез), может жить в местах с влажным воздухом. Об этом говорит доктор медицинских наук, завкафедрой
Ученые из Бельгии протестировали соломинки из магазинов и ресторанов. Большинство содержали химические вещества PFAS, сообщает NBCNews. Их широко
Бывший боксер Николай Валуев, который в настоящее время является депутатом Госдумы РФ, поделился своими мыслями о победе украинского боксера