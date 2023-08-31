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Лекарства, пиво, такси: россиян с 1 сентября 2023 ждет много нормативных изменений

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Лекарства, пиво, такси: россиян с 1 сентября 2023 ждет много нормативных изменений
Здоровье
Фото из открытых источников

С 1 сентября участники СВО и их дети получат новые образовательные льготы: они могут перейти с платного образования на бюджет, если нет долгов по оплате, дисциплинарных взысканий и академических хвостов. Для перевода надо документально подтвердить участие в спецоперации или родство с участниками СВО. Это будет действовать до 31 августа 2024 года.

Также меняются правила предоставления платных услуг в поликлиниках. В число бесплатных услуг по полису ОМС входят скорая, паллиативная, поликлиническая медпмощь, специализированные виды помощи, включая стационар. Для бесплатных обследований или сдачи анализов нужно направление от лечащего врача. Если его нет, поликлиника предоставляет услуги платно.

Кроме того, лекарств в аптеках начнут отслеживать при помощи системы мониторинга движения лекарственных препаратов. Таблетки, отпускаемые по рецепту, будет невозможно приобрести без выписанного лечащим врачом листа.

Напоследок, с 1 сентября 2023 года в РФ появится реестр производителей пивных напитков, медовухи, пуаре, сидра. Вести его будут в Росалкогольрегулировании. А еще родители, опекуны или попечители детей-инвалидов могут брать дополнительный оплачиваемый отпуск на 24 выходных дня подряд.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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