Онколог РФ Черемушкин: Риск заболеть раком возрастает после 50 лет

По информации врача-онколога, кандидата медицинских наук Евгения Черемушкина, риск рака повышается с возрастом. Ощутима эта тенденция у людей после 50 лет. Поэтому пациентам старшего возраста нужно регулярно проходить осмотры у врачей. Женщине необходимо посещать маммолога с 35-40 лет.

Черемушкин отметил, что развитию онкологической болезни способствует смена внешней среды. Как говорит врач, увеличение продолжительности жизни в развитых странах было связано не с уменьшением заболеваемости онкологией, а с появлением эффективных методов диагностики и лечения.

Сложные исследования назначаются по показаниям. Прежде всего оцениваются те органы, которые чаще всего встречаются с внешней средой — желудочно-кишечный тракт, легкие, кожа — резюмировал эксперт.