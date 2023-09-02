Доктор РФ назвала ягоду, повышающую уровень холестерина крови

По словам нутрициолога, диетолога и кардиолога, врача функциональной медицины, врача антивозрастной и профилактической медицины PreventAge Марины Шестаковой, в составе арбуза содержится не много полезных веществ. Он состоит из воды и сахара, и в нем зашкаливает количество фруктозы и глюкозы. В 100 граммах ягоды содержится 10 граммов глюкозы и фруктозы.

Кроме того, арбуз легко переесть. Мало кто осилит скушать более 200 г черной смородины и крыжовника, но многие могут употребить легко 1 кг арбуза, дае не заметив.

Врач отмечает, что арбуз опасен для людей с лишним весом, инсулинорезистентностью, диабетом, жировым гепатозом печени. Желательно съедать не больше 100-150 г арбуза в качестве десерта. Чрезмерное потребление приводит к образованию плохого холестерина и мочевой кислоты, что повышает риски сердечно-сосудистых болезней. Усиливает негативный эффект фруктозы соль. Вместе они приводят к возникновению артериальной гипертензии.