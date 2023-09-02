Yandex.RTB

Врач РФ перечислил анализы, которые свидетельствуют о наличии рака

Image 16+
Врач РФ перечислил анализы, которые свидетельствуют о наличии рака
Здоровье
Фото из открытых источников

Врач-онколог объяснил, как можно определить наличие рака на раннем сроке. По словам хирурга-онколога и химиотерапевта Антона Иванова, некоторые анализы способны выявить онкологическую болезнь и рассказать больше о здоровье человека.

Общий анализ крови покажет наличие злокачественной опухоли или воспалительной реакции. Могут увеличиваться биохимические маркеры, которые контролируют работу внутренних органов.

Еще одно исследование — изучение генетических маркеров (мутация онкомаркеров). Оно покажет, есть ли опухоль у человека и имеет ли он склонность к онкологическим болезням. 

Также для диагностики онкологии врач рекомендует сдавать кровь на онкомаркеры, вырабатываемые раковой клеткой, если она в организме есть. Иммунограмма покажет распределение разных видов лимфоцитов, ведущих борьбу со злокачественными клетками. В отдельных случаях может понадобится биопсия и иммуногистохимические исследования.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Врач РФ перечислил анализы, которые свидетельствуют о наличии рака

Сегодня, 21:03

Доктор РФ назвала ягоду, повышающую уровень холестерина крови

Сегодня, 10:34

Онколог РФ Черемушкин: Риск заболеть раком возрастает после 50 лет

Вчера, 11:14

Лекарства, пиво, такси: россиян с 1 сентября 2023 ждет много нормативных изменений

31-08-2023, 21:04

В Минздраве объяснили, почему врачи не лечат Мишу Бахтина со СМА препаратом «Спинраза»

30-08-2023, 19:58

Вирусолог Малинникова: возбудитель болезни легионеров может быть в кондиционерах

29-08-2023, 20:18

Врач общей практики Дэйв Николс назвал первые симптомы рака кишечника

29-08-2023, 19:18

NBCNews: Учёные нашли вредные для человека вещества в мумажных соломинках

29-08-2023, 12:39

Валуев рассказал, считает ли заслуженной победу Усика над Дюбуа

29-08-2023, 11:39

Врач-гастроэнтеролог Фарбер назвал фастфуд и жирную пищу провоцирующей рак едой

28-08-2023, 20:55

The Guardian: В мозгу 64-летней австралийки врачи обнаружили живого червя длиной 8 см

28-08-2023, 20:05

НАФИ: каждый третий россиянин заявил, что игнорирует симптомы рака

28-08-2023, 09:54

Как снизить давление без лекарств: врачи назвали 27 продуктов

27-08-2023, 10:39

Врач Гадзиян заявил: животные жиры вызывают рак быстрее, чем жареная пища

27-08-2023, 09:15

Терапевт из РФ Тарадеева: больным диабетом не следует употреблять арбуз

26-08-2023, 21:39

Педиатр РФ Дарья Халилова рассказала о влиянии вакцинации на иммунитет

26-08-2023, 15:06

Диетолог Мария Меньшикова назвала ТОП-5 самых вредных продуктов

26-08-2023, 10:29

Диетолог Силина: чтобы продлить молодость, нельзя есть майонез, колбасу и мороженое

26-08-2023, 10:07

Врач Умнов: У любителей пива алкоголизм развивается быстрее, чем водочный

25-08-2023, 10:23

С 1 сентября в России изменятся правила отпуска лекарств в аптеках

23-08-2023, 19:52

Лекарства, пиво, такси: россиян с 1 сентября 2023 ждет много нормативных изменений
  • 31-08-2023, 21:04

Лекарства, пиво, такси: россиян с 1 сентября 2023 ждет много нормативных изменений

С 1 сентября участники СВО и их дети получат новые образовательные льготы: они могут перейти с платного образования на бюджет, если нет долгов по

Онколог РФ Черемушкин: Риск заболеть раком возрастает после 50 лет
  • Вчера, 11:14

Онколог РФ Черемушкин: Риск заболеть раком возрастает после 50 лет

По информации врача-онколога, кандидата медицинских наук Евгения Черемушкина, риск рака повышается с возрастом. Ощутима эта тенденция у людей после

Доктор РФ назвала ягоду, повышающую уровень холестерина крови
  • Сегодня, 10:34

Доктор РФ назвала ягоду, повышающую уровень холестерина крови

По словам нутрициолога, диетолога и кардиолога, врача функциональной медицины, врача антивозрастной и профилактической медицины PreventAge Марины