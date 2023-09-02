Врач РФ перечислил анализы, которые свидетельствуют о наличии рака

Врач-онколог объяснил, как можно определить наличие рака на раннем сроке. По словам хирурга-онколога и химиотерапевта Антона Иванова, некоторые анализы способны выявить онкологическую болезнь и рассказать больше о здоровье человека.

Общий анализ крови покажет наличие злокачественной опухоли или воспалительной реакции. Могут увеличиваться биохимические маркеры, которые контролируют работу внутренних органов.

Еще одно исследование — изучение генетических маркеров (мутация онкомаркеров). Оно покажет, есть ли опухоль у человека и имеет ли он склонность к онкологическим болезням.

Также для диагностики онкологии врач рекомендует сдавать кровь на онкомаркеры, вырабатываемые раковой клеткой, если она в организме есть. Иммунограмма покажет распределение разных видов лимфоцитов, ведущих борьбу со злокачественными клетками. В отдельных случаях может понадобится биопсия и иммуногистохимические исследования.