Yandex.RTB

Какие анализы стоит сделать россиянам, чтобы вовремя проверить свой организм: список

Image 16+
Какие анализы стоит сделать россиянам, чтобы вовремя проверить свой организм: список
Здоровье
Фото из открытых источников

Какие анализы стоит сделать россиянам, чтобы вовремя проверить свой организм: опубликован полный список.
Ежегодно в России, как и по всему миру, более 80% населения умирают от неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, хронические обструктивные заболевания легких, онкологические заболевания и сахарный диабет. 

Этот показатель, по мнению врачей, можно было бы снизить. Однако мы часто пренебрегаем своим здоровьем до последнего момента, особенно это касается мужчин. Медики утверждают, что каждый десятый мужчина при прохождении профилактических обследований обнаруживает патологии, которые требуют немедленной коррекции.

Фото: архив редакции 
Так какие же обследования должен пройти каждый, казалось бы, здоровый россиянин, чтобы потом не тратить всю зарплату в аптеке.

- Общий анализ крови

- Биохимический анализ крови

- Липидограмма - тест на холестерин

- Анализ мочи

- Рентген легких

- УЗД брюшной полости

- Электрокардиограмма

- УЗД сердца

- Гинеколог (у мужчин - уролог)

- УЗД молочных желез 

Фото: архив редакции 
У мужчин также добавляется УЗД предстательной железы и анализ крови на онкомаркер PSA. И как для мужчин, так и для женщин после сорока рекомендуется колоноскопия. Важно помнить, что рак кишечника занимает второе место по распространенности в мире. И все эти обследования всё равно дешевле и проще, чем лечить серьезное запущенное заболевание. Кроме того, их можно пройти бесплатно в государственных клиниках. Поэтому лучше подготовьтесь заранее. И помните, что рекомендации по возрасту условные, так как они рассчитаны на идеального здорового россиянина. Важно также внимательно отслеживать все факторы риска, включая свое психическое состояние, особенно в текущих событиях. Например, в США и некоторых наших клиниках рекомендуется параллельно с УЗД проходить тесты на депрессию и тревожность, особенно женщинам после 30 лет.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Врач РФ перечислил анализы, которые свидетельствуют о наличии рака

Вчера, 21:03

Доктор РФ назвала ягоду, повышающую уровень холестерина крови

Вчера, 10:34

Онколог РФ Черемушкин: Риск заболеть раком возрастает после 50 лет

1-09-2023, 11:14

Лекарства, пиво, такси: россиян с 1 сентября 2023 ждет много нормативных изменений

31-08-2023, 21:04

В Минздраве объяснили, почему врачи не лечат Мишу Бахтина со СМА препаратом «Спинраза»

30-08-2023, 19:58

Вирусолог Малинникова: возбудитель болезни легионеров может быть в кондиционерах

29-08-2023, 20:18

Врач общей практики Дэйв Николс назвал первые симптомы рака кишечника

29-08-2023, 19:18

NBCNews: Учёные нашли вредные для человека вещества в мумажных соломинках

29-08-2023, 12:39

Валуев рассказал, считает ли заслуженной победу Усика над Дюбуа

29-08-2023, 11:39

Врач-гастроэнтеролог Фарбер назвал фастфуд и жирную пищу провоцирующей рак едой

28-08-2023, 20:55

The Guardian: В мозгу 64-летней австралийки врачи обнаружили живого червя длиной 8 см

28-08-2023, 20:05

НАФИ: каждый третий россиянин заявил, что игнорирует симптомы рака

28-08-2023, 09:54

Как снизить давление без лекарств: врачи назвали 27 продуктов

27-08-2023, 10:39

Врач Гадзиян заявил: животные жиры вызывают рак быстрее, чем жареная пища

27-08-2023, 09:15

Терапевт из РФ Тарадеева: больным диабетом не следует употреблять арбуз

26-08-2023, 21:39

Педиатр РФ Дарья Халилова рассказала о влиянии вакцинации на иммунитет

26-08-2023, 15:06

Диетолог Мария Меньшикова назвала ТОП-5 самых вредных продуктов

26-08-2023, 10:29

Диетолог Силина: чтобы продлить молодость, нельзя есть майонез, колбасу и мороженое

26-08-2023, 10:07

Врач Умнов: У любителей пива алкоголизм развивается быстрее, чем водочный

25-08-2023, 10:23

С 1 сентября в России изменятся правила отпуска лекарств в аптеках

23-08-2023, 19:52

Лекарства, пиво, такси: россиян с 1 сентября 2023 ждет много нормативных изменений
  • 31-08-2023, 21:04

Лекарства, пиво, такси: россиян с 1 сентября 2023 ждет много нормативных изменений

С 1 сентября участники СВО и их дети получат новые образовательные льготы: они могут перейти с платного образования на бюджет, если нет долгов по

Врач РФ перечислил анализы, которые свидетельствуют о наличии рака
  • Вчера, 21:03

Врач РФ перечислил анализы, которые свидетельствуют о наличии рака

Врач-онколог объяснил, как можно определить наличие рака на раннем сроке. По словам хирурга-онколога и химиотерапевта Антона Иванова, некоторые

Онколог РФ Черемушкин: Риск заболеть раком возрастает после 50 лет
  • 1-09-2023, 11:14

Онколог РФ Черемушкин: Риск заболеть раком возрастает после 50 лет

По информации врача-онколога, кандидата медицинских наук Евгения Черемушкина, риск рака повышается с возрастом. Ощутима эта тенденция у людей после

Доктор РФ назвала ягоду, повышающую уровень холестерина крови
  • Вчера, 10:34

Доктор РФ назвала ягоду, повышающую уровень холестерина крови

По словам нутрициолога, диетолога и кардиолога, врача функциональной медицины, врача антивозрастной и профилактической медицины PreventAge Марины