Какие анализы стоит сделать россиянам, чтобы вовремя проверить свой организм: список

Какие анализы стоит сделать россиянам, чтобы вовремя проверить свой организм: опубликован полный список.

Ежегодно в России, как и по всему миру, более 80% населения умирают от неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, хронические обструктивные заболевания легких, онкологические заболевания и сахарный диабет.

Этот показатель, по мнению врачей, можно было бы снизить. Однако мы часто пренебрегаем своим здоровьем до последнего момента, особенно это касается мужчин. Медики утверждают, что каждый десятый мужчина при прохождении профилактических обследований обнаруживает патологии, которые требуют немедленной коррекции.

Фото: архив редакции

Так какие же обследования должен пройти каждый, казалось бы, здоровый россиянин, чтобы потом не тратить всю зарплату в аптеке.

- Общий анализ крови

- Биохимический анализ крови

- Липидограмма - тест на холестерин

- Анализ мочи

- Рентген легких

- УЗД брюшной полости

- Электрокардиограмма

- УЗД сердца

- Гинеколог (у мужчин - уролог)

- УЗД молочных желез

Фото: архив редакции

У мужчин также добавляется УЗД предстательной железы и анализ крови на онкомаркер PSA. И как для мужчин, так и для женщин после сорока рекомендуется колоноскопия. Важно помнить, что рак кишечника занимает второе место по распространенности в мире. И все эти обследования всё равно дешевле и проще, чем лечить серьезное запущенное заболевание. Кроме того, их можно пройти бесплатно в государственных клиниках. Поэтому лучше подготовьтесь заранее. И помните, что рекомендации по возрасту условные, так как они рассчитаны на идеального здорового россиянина. Важно также внимательно отслеживать все факторы риска, включая свое психическое состояние, особенно в текущих событиях. Например, в США и некоторых наших клиниках рекомендуется параллельно с УЗД проходить тесты на депрессию и тревожность, особенно женщинам после 30 лет.