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Невролог: Улучшать кровообращение в мозге надо с постановки диагноза

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Невролог: Улучшать кровообращение в мозге надо с постановки диагноза
Здоровье
Фото из открытых источников

Врач-невролог Елена Гайворонская рассказала, как улучшить кровообращение в мозге. По словам медика, начинать надо... с постановки правильного диагноза!

Многие люди сейчас жалуются на головные боли или головокружения. К врачам, как будто это само собой разумеется, никто не торопится. Вместо этого россияне заглядывают в интернет и сами ставят себе диагноз - нарушение мозгового кровообращения. А потом стремглав мчатся в аптеки и покупают ряд препаратов, которые только вредят здоровью.

Елена Гайворонская предупреждает: прежде, чем улучшать кровообращение, стоит выяснить, а действительно ли оно нарушено. Многие люди вообще проблем таких не испытывают, хотя уверены в обратном. 

«Жалобы типа: голова болит, кружится, сплю плохо, нервничаю и на УЗИ сосудов с одной стороны гипоплазия, а с другой извилистость – почти никогда не связаны с кровообращением в мозге», - рассказала специалист.

Гипоплазия и извилистость, подчеркивает невролог, не вызывают симптомов. А причинами частых головных болей могут быть мигрень, головная боль напряжения или абузусная головная боль (она развивается при частом приеме анальгетиков).

Наиболее частыми причинами головокружения могут быть доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, психогенное головокружение, полинейропатии - в этом случае пациенты преимущественно жалуются на шаткость, особенно в темноте.

Отсутствие условий для сна может лежать в основе нарушений сна. Сон может нарушиться из-за стресса или повышенной тревожности.

«Правильное лечение надо начинать с правильных диагнозов!», - убеждена специалист. 

Гайворонская, основываясь на собственной практике, говорит, что наиболее частой причиной нарушения кровообращения в мозгу является инсульт. А это уже угрожающая жизни болезнь, которая нуждается в серьезном лечении в условиях стационара, и интернет-советы по поводу улучшения мозгового кровообращения бесполезны.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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