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Врач Квасова рассказала, насколько важен полноценный сон

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Врач Квасова рассказала, насколько важен полноценный сон
Здоровье
Фото из открытых источников

Полноценный сон: Ключевой фактор для Здоровья и Физической Активности.

Терапевт Анастасия Квасова из медицинского центра "Неболит" подчеркнула важность полноценного сна для нашей центральной нервной системы. Она рассказала о множестве положительных аспектов, связанных с этим важным аспектом нашей жизни.

По словам доктора Квасовой, полноценный сон несет в себе несколько ключевых польз для организма. Во-первых, это время, когда происходит обработка и усвоение информации, а также очищение нервной системы от ненужных связей. Во-вторых, во время полноценного сна наш организм расслабляется, что способствует не только восстановлению мышц, но и синтезу новых клеток. Это особенно важно для тех, кто уделяет внимание спортивным занятиям, так как только во время полноценного восстановления можно достичь желаемого роста мышц после тренировок.

«Во-первых, происходит освоение информации, удаление ненужных нейронных связей, расслабление нервной системы. Во-вторых, при полноценном сне происходит расслабление мышц и синтез новых клеток, что особенно важно для спортивных занятий. Ведь только на фоне полноценного восстановления произойдет желаемый рост мускулатуры после тренажерного зала», — сказала врач.

Кроме того, полноценный сон играет ключевую роль в регуляции синтеза гормонов, которые зависят от циркадных ритмов, то есть от смены дня и ночи. Это влияет на наше общее самочувствие и эмоциональное состояние. Квасова также отметила, что недостаток сна может привести к увеличению аппетита и стремлению употреблять больше углеводов.

Норма сна для взрослых составляет семь-восемь часов в сутки, напомнила доктор. Поддерживать этот режим сна следует не только для общего здоровья, но и чтобы предотвратить возможное развитие хронических заболеваний. Для достижения крепкого сна, Квасова рекомендует следить за гигиеной сна, включая проветривание помещения, использование чистого постельного белья, удобные матрасы и подушки, а также увлажнители воздуха.

В заключение, доктор Квасова подчеркнула, что полноценный сон - это необходимый элемент здорового образа жизни, который способствует как физическому, так и психическому благополучию.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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