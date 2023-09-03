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Врач Гадзиян: чувство тревожности в груди может сигнализировать о смерти

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Врач Гадзиян: чувство тревожности в груди может сигнализировать о смерти
Здоровье
Фото из открытых источников

Тревожные сигналы здоровья: что говорят симптомы о риске внезапной смерти.

Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян выявил три симптома, которые могут сигнализировать о возможной мгновенной смерти и поделился своими наблюдениями в Telegram-канале.

Один из этих симптомов - это чувство тревожности в груди, которое, по словам врача, не следует игнорировать. Гадзиян также подчеркнул, что наличие этого ощущения может свидетельствовать о потенциальных проблемах, которые могут привести к тяжелым последствиям, включая мгновенную смерть.

Важным фактором, учитываемым врачом, являются тромбы, которые могут образовываться в результате перенесенного COVID-19. Это состояние также может быть связано с высоким риском внезапного летального исхода.

Но не только чувство тревожности в груди заслуживает внимания. Гадзиян указал, что регулярные проблемы со стулом, утренний кашель и головные боли также могут свидетельствовать о различных заболеваниях, включая онкологию и аневризму аорты.

Следовательно, своевременный анализ крови на тромбообразование, а также внимание к этим симптомам, могут способствовать раннему выявлению и предотвращению серьезных заболеваний, увеличивая шансы на спасение жизни.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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