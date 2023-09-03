Врачи рассказали, когда появляется «второе дыхание»

Во время длительных тренировок многие из нас сталкивались с ситуацией, когда после сильной усталости внезапно появлялась легкость в мышцах и ясность ума. Это состояние принято называть «вторым дыханием».

Врачи рассказали, что же на самом деле кроется за состоянием, которые называют «второе дыхание».

По словам специалистов, данный термин вполне оправдан и имеет под собой реальное физиологичное объяснение. Врач-реабилитолог высшей категории, заведующий отделением лечебной физкультуры клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Александр Сибилев объяснил, что происходит в организме в момент, когда появляется «второе дыхание».

«Второе дыхание» — это физиологический эффект, который проявляется значительным увеличением физической работоспособности после сильного утомления на фоне интенсивной физической нагрузки», - рассказал Сибилев.

Появляется дополнительная энергия тога, когда организм начинает активнее расщеплять аденозинтрифосфат, которое синтезируется из питательных веществ. Синтез происходит либо с участием кислорода (аэробная нагрузка), либо без его участия (анаэробная нагрузка).

Но в случае, если кислород перестает поступать вовремя, идет процесс окисления глюкозы и образования молочной кислоты, который характеризуется усталостью, болью и жжением в мышцах. Начинается биохимическая перестройка внутренних процессов организма вследствие увеличенной нагрузки. За счет произошедших изменений выделяется больше энергии, чем до этого. И возникший эффект мы называем «второе дыхание».

Зачастую «второе дыхание» возникает у людей, которые не привыкли к физической нагрузке, поскольку у них мышцы еще не привыкли к тренировкам. Состояние это не опасно для здоровья. Но оно является сигналом к тому, что тренироваться следует чаще, чтобы сделать мышцы более выносливыми.