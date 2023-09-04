Иммунолог РФ рассказал, как можно подхватить «болезнь легионеров»

Легионеллез ("болезнь легионеров") является серьезным инфекционным заболеванием, вызываемым бактерией Legionella pneumophila. Передается она воздушно-капельным путем, когда человек вдыхает капли воды или водяного пара, содержащие бактерии. Поэтому кондиционеры и вентиляционные системы могут стать источниками инфекции, если в них находится зараженная вода, говорит врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, Legionella pneumophila могут размножаться в теплой воде, особенно при температуре от 25 до 45 градусов Цельсия. Это может происходить в водопроводных системах, бассейнах, душах, кондиционерах и других системах с водой.

Симптомы легионеллеза включают высокую температуру, озноб, слабость, боль в мышцах, головную боль и одышку. Болезнь может привести к пневмонии. Кроме того, он может быть смертельным, особенно у людей с ослабленной иммунной системой или сопутствующими заболеваниями. Смертельность составляет около 10% случаев.

Профилактика включает в себя регулярную очистку и дезинфекцию систем водоснабжения и охлаждения, а также контроль температуры воды, резюмировал доктор.