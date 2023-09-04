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Эпидемиолог Гундаров объяснил, почему грипп необходим человечеству

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Эпидемиолог Гундаров объяснил, почему грипп необходим человечеству
Здоровье
Фото из открытых источников

октор медицинских наук, профессор, эксперт в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров высказал мнение, что существует конкуренция между вирусами гриппа и коронавируса. Он утверждает, что уменьшение числа случаев гриппа может способствовать распространению COVID-19. По его мнению, вирус гриппа играет роль противника коронавирусной инфекции, и его наличие в организме может ограничивать распространение COVID-19.

Также отмечается, что интенсивность распространения коронавируса зависит от наличия вируса гриппа. В будущем, в 2024 году, вирус гриппа может приобрести пандемическую форму, как это произошло более 10 лет назад. В этом уверен иммунолог Николай Крючков, который предполагает, что пандемия гриппа может возникнуть с осени следующего года. Он также указывает, что, даже если распространение гриппа станет пандемическим, он не будет более опасным, чем COVID-19. Крючков утверждает, что коронавирусная инфекция останется более опасной и смертельной.

Эксперты также предупреждают, что хотя возможно сезонное уменьшение распространения коронавируса к осени, нельзя исключать появление новых мутаций в будущем.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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