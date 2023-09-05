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Врачи из США назвали два симптома приближения внезапной смерти

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Врачи из США назвали два симптома приближения внезапной смерти
Здоровье
Фото из открытых источников

В ходе исследования, проведенного учеными из Института сердца в Седарс-Синай, выявлены признаки, которые могут предвещать приближение внезапной смерти.

Медики отмечают, что характерные симптомы, как правило, проявляются за сутки до возникновения серьезных проблем с сердцем. Так, у мужчин незадолго перед серьезным ухудшением состояния могут возникнуть боли в груди. У женщин одышка может стать характерным предвестником серьезных проблем с сердцем. При этом оба пола могут испытывать учащенное сердцебиение и приступообразную активность в период предшествующий неправильной работе сердца. В некоторых случаях могут появиться симптомы, напоминающие грипп.

Терапевт Ольга Козлова подчеркивает, что состояние клинической смерти, которое характеризуется внезапной остановкой сердца, является обратимым, если быстро предпринять соответствующие медицинские меры. Она также отмечает, что до 90% смертей, связанных с сердечными заболеваниями, происходят именно из-за внезапной остановки сердца, поэтому важно реагировать на предупреждающие симптомы.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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