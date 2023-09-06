Lenta: Диетолог РФ Кабанов раскрыл самый вредный для печени продукт

Врач из Алексей Кабанов утверждает, что сахар может наносить более серьезный вред печени, чем алкоголь. Максимальное содержание сахара обычно встречается в подслащенных газированных напитках и может достигать до 25 граммов на 100 мл. Это означает, что суточная норма потребления сахара для взрослого человека может быть удовлетворена всего полстаканом такой газировки, пишет "Лента.ру".

Кабанов предупреждает, что наиболее распространенным заболеванием печени в России является неалкогольная жировая болезнь. Он также отмечает, что наиболее вредным сочетанием продуктов для печени являются животные жиры и сахар. Когда люди употребляют жирные продукты, такие как свинина, и запивают их сладкой газировкой, это может оказывать серьезное воздействие на печень.

Ситуация ухудшается, если в рацион добавляются алкогольные напитки. Такие комбинации продуктов могут привести к развитию цирроза печени и онкологических заболеваний.