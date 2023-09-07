Эндокринолог РФ Диляра Лебедева назвала самую вредную магазинную рыбу

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Эндокринолог РФ Диляра Лебедева назвала самую вредную магазинную рыбу
Здоровье
Фото из открытых источников

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева сообщила, что не все типы рыбы приносят пользу здоровью. По ее мнению, в список менее полезных для потребления человеком видов рыбы включаются падальщики, такие как сом, тилапия и пангасиус.

Врач отмечает, что эти виды рыбы проживают в наиболее загрязненных водоемах и потребляют не только трофейную падаль, но и человеческие остатки.

Также не рекомендуется питаться акулой, марлином, тунцом и меч-рыбой, потому что их мясо содержит повышенные доли ртути и мышьяка, что может вызвать отравление.

Также следует избегать чрезмерного употребления рыбы из семейства карповых, так как в них содержится высокое количество описторхов – вредоносных паразитов, которые обосселяют печень и могут вызывать тяжелые заболевания, включая рак печени.

Автор текста:

Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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