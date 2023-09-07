Не только морковь и черника: эти продукты нужно есть каждый день — зрение будет как у орла

Часто, когда речь заходит о зрении, первым вспоминается морковь и черника. Но это узкое представление. Фактически, состояние зрения напрямую зависит от наличия в рационе определенных витаминов и микроэлементов. Их важно регулярно получать.

Морковь, благодаря высокому содержанию витамина А, действительно заслуживает первого места в списке продуктов, полезных для зрения. Однако, есть и другие овощи, которые важны для поддержания зрительной функции. Например, капуста, обогащенная лютеином и зеаксантином, защищающими глаза от ультрафиолетовых лучей. Фасоль и другие бобовые также имеют положительное воздействие.

Лимон помогает снять усталость глаз, а черника способствует лучшему кровоснабжению сосудов глаз.

Важно также отметить, что многие крупы богаты медью, калием и магнием, что также благоприятно сказывается на зрении. Лосось, в свою очередь, является источником омега-3, а печень (говяжья, свиная, куриная, утиная) насыщена витаминами А и В. Миндаль, благодаря витамину Е, поддерживает зрение в хорошем состоянии. Горький шоколад с высоким содержанием флавоноидов способствует снижению глазного давления и расширению сосудов.