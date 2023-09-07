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Проблемы бессонницы и храпа исчезнут на раз: какие комнатные растения нужно ставить в спальне

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Проблемы бессонницы и храпа исчезнут на раз: какие комнатные растения нужно ставить в спальне
Здоровье
Источник фото: Информинг

Комнатные растения могут действительно помочь улучшить качество сна и бороться с бессонницей благодаря своим успокаивающим и расслабляющим свойствам. Вот несколько растений, которые могут оказать положительное влияние на ваш сон:

Источник фото: Информинг 

  1. Орхидея: Орхидеи способны производить кислород даже ночью, увлажняя воздух в комнате. Они также выделяют приятный аромат, который может помочь расслабиться и улучшить качество сна.

  2. Розмарин: Розмарин содержит вещества, такие как треонин и триптофан, которые оказывают антидепрессивное воздействие и могут успокоить нервную систему.

  3. Амариллис (гиппеаструм): Это растение может помочь снять головные боли и мигрени, а также способствовать расслаблению.

  4. Эхмея: Эхмея считается отличным растением для успокоения нервной системы и помогает сосредотачиваться или расслабляться после напряженного дня.

  5. Толстянка: Известная как "Денежное дерево", толстянка выделяет летучие вещества, которые могут положительно влиять на общее состояние организма, помогая бороться с бессонницей и стрессом.

  6. Циперус (Сыть): Это африканское растение может помочь с уменьшением храпа, расслабляя мышцы шеи и способствуя более спокойному сну.

Однако помните, что растения не могут решить все проблемы со сном, и важно также следить за режимом сна, создавать комфортные условия в спальне и практиковать расслабляющие техники перед сном для достижения лучших результатов.

Источник фото: Информинг 

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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