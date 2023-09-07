Сутулость - не приговор: вот как с ней нужно бороться

Сутулость представляет собой наследственное заболевание, проявляющееся усталостью, головными болями, а также дискомфортом в области шеи и грудного отдела позвоночника.

Для поддержания правильной осанки рекомендуется использовать корсет. Кроме того, важно придерживаться режима тренировок для укрепления мышц. В наше время, полном гаджетов и развлечений, детям часто бывает сложно отвлечься от смартфонов, что может способствовать появлению неправильных изгибов в позвоночнике. Об этом пишет АиФ, ссылаясь на мнение травматолога-ортопеда Александра Снеткова. Наилучшим способом научить ребенка правильной осанке является собственный пример. Кроме того, важно предоставить полезную физическую нагрузку и научить делать перерывы на разминку при использовании гаджетов. Также не стоит забывать о упражнениях для глаз в эти моменты.

Из крайней важности, чтобы родители с самого раннего возраста приучали детей к правильной осанке и проводили с ними общие физические занятия.

Посещение бассейна под руководством тренера и занятия физкультурой в школе могут значительно помочь в решении проблемы правильной осанки. Также важно следить за осанкой ребенка во время выполнения домашних заданий и подбирать мебель, способствующую правильной осанке за партой. Учителя также должны менять распределение учеников в классе, чтобы предотвратить нарушения осанки, слуха и зрения.

Сутулость часто встречается у лиц, занятых умственным трудом и офисных работников, которые недостаточно уделяют внимания развитию мышц спины и шеи. Поэтому и взрослым следует придерживаться этих простых правил ради собственного благополучия.