Yandex.RTB

Университет Суррея: депрессия усиливает риски развития сахарного диабета

Image 16+
Университет Суррея: депрессия усиливает риски развития сахарного диабета
Здоровье
Фото из открытых источников

Британские ученые из университета Суррея провели исследование, в ходе которого выявили связь между депрессией и диабетом второго типа.

Ученые проанализировали медицинские данные пациентов с уже подтвержденным диагнозом диабета. В результате исследования они обнаружили, что у этих пациентов депрессия встречается в два раза чаще, чем у тех, у кого не установлен данный диагноз.

Также выяснилось, что депрессия возникает первой и является одним из факторов, способствующих развитию диабета второго типа.

Эти данные помогли ученым выделить семь генетических типов людей, которые одновременно подвержены риску развития и депрессии, и диабета. Общим для всех этих типов оказались гены, влияющие на производство инсулина и, параллельно, вызывающие воспалительные процессы в мозгу, поджелудочной железе и жировой ткани.

Авторы этого открытия надеются, что выявление связи между депрессией и диабетом ппоможет в разработке новых лекарств от недуга.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Университет Суррея: депрессия усиливает риски развития сахарного диабета

Сегодня, 20:54

Проблемы бессонницы и храпа исчезнут на раз: какие комнатные растения нужно ставить в спальне

Сегодня, 14:58

Вы принимаете таблетки неправильно: врач рассказал о распространенных ошибках при приеме таблеток

Сегодня, 11:58

Не только морковь и черника: эти продукты нужно есть каждый день — зрение будет как у орла

Сегодня, 11:54

Сутулость - не приговор: вот как с ней нужно бороться

Сегодня, 10:48

В пять раз полезнее: вот какое масло намного лучше оливкового

Сегодня, 10:39

В мире на 80 % увеличилась заболеваемость на рак у людей младше 50 лет

Сегодня, 08:52

Lenta: Диетолог РФ Кабанов раскрыл самый вредный для печени продукт

Вчера, 09:02

Врачи из США назвали два симптома приближения внезапной смерти

5-09-2023, 13:20

Эпидемиолог Гундаров объяснил, почему грипп необходим человечеству

4-09-2023, 21:27

Иммунолог РФ рассказал, как можно подхватить «болезнь легионеров»

4-09-2023, 09:33

Врач Гадзиян: чувство тревожности в груди может сигнализировать о смерти

3-09-2023, 17:53

Врач Квасова рассказала, насколько важен полноценный сон

3-09-2023, 17:33

JCI: Витамин С оказался сильным возбудителем роста раковых опухолей

3-09-2023, 14:56

Врачи рассказали, когда появляется «второе дыхание»

3-09-2023, 14:24

Осенний щит: как укрепить иммунитет с минимальными финансовыми затратами

3-09-2023, 11:14

Какие анализы стоит сделать россиянам, чтобы вовремя проверить свой организм: список

3-09-2023, 11:12

Врач РФ перечислил анализы, которые свидетельствуют о наличии рака

2-09-2023, 21:03

Доктор РФ назвала ягоду, повышающую уровень холестерина крови

2-09-2023, 10:34

Онколог РФ Черемушкин: Риск заболеть раком возрастает после 50 лет

1-09-2023, 11:14

Эпидемиолог Гундаров объяснил, почему грипп необходим человечеству
  • 4-09-2023, 21:27

Эпидемиолог Гундаров объяснил, почему грипп необходим человечеству

октор медицинских наук, профессор, эксперт в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров высказал мнение, что существует

Врачи из США назвали два симптома приближения внезапной смерти
  • 5-09-2023, 13:20

Врачи из США назвали два симптома приближения внезапной смерти

В ходе исследования, проведенного учеными из Института сердца в Седарс-Синай, выявлены признаки, которые могут предвещать приближение внезапной

Lenta: Диетолог РФ Кабанов раскрыл самый вредный для печени продукт
  • Вчера, 09:02

Lenta: Диетолог РФ Кабанов раскрыл самый вредный для печени продукт

Врач из Алексей Кабанов утверждает, что сахар может наносить более серьезный вред печени, чем алкоголь. Максимальное содержание сахара обычно

Вы принимаете таблетки неправильно: врач рассказал о распространенных ошибках при приеме таблеток
  • Сегодня, 11:58

Вы принимаете таблетки неправильно: врач рассказал о распространенных ошибках при приеме таблеток

Врач из России рассказал о самых популярных ошибках граждан во время приема таблеток. К сожалению, в России действительно существует проблема

Сутулость - не приговор: вот как с ней нужно бороться
  • Сегодня, 10:48

Сутулость - не приговор: вот как с ней нужно бороться

Сутулость представляет собой наследственное заболевание, проявляющееся усталостью, головными болями, а также дискомфортом в области шеи и грудного

Не только морковь и черника: эти продукты нужно есть каждый день — зрение будет как у орла
  • Сегодня, 11:54

Не только морковь и черника: эти продукты нужно есть каждый день — зрение будет как у орла

Информинг стало известно о том, какие продукты могут существеным образом улучшить остроту зрения у человека. В наше время, когда гаджеты стали