Университет Суррея: депрессия усиливает риски развития сахарного диабета

Британские ученые из университета Суррея провели исследование, в ходе которого выявили связь между депрессией и диабетом второго типа.

Ученые проанализировали медицинские данные пациентов с уже подтвержденным диагнозом диабета. В результате исследования они обнаружили, что у этих пациентов депрессия встречается в два раза чаще, чем у тех, у кого не установлен данный диагноз.

Также выяснилось, что депрессия возникает первой и является одним из факторов, способствующих развитию диабета второго типа.

Эти данные помогли ученым выделить семь генетических типов людей, которые одновременно подвержены риску развития и депрессии, и диабета. Общим для всех этих типов оказались гены, влияющие на производство инсулина и, параллельно, вызывающие воспалительные процессы в мозгу, поджелудочной железе и жировой ткани.

Авторы этого открытия надеются, что выявление связи между депрессией и диабетом ппоможет в разработке новых лекарств от недуга.