В пять раз полезнее: вот какое масло намного лучше оливкового

Названо масло, которое намного дешевле и полезне, чем привычное всем нам оливковое масло.





Шеф-повар Владислав Яблонский поделился своим мнением о маслах и высказал, что подсолнечное масло является более полезным и бюджетным аналогом оливкового.

Оливковое масло, конечно, известно своими мононенасыщенными жирами, которые благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему. Это масло часто рекомендуется диетологами для приготовления салатов и других блюд.

Однако шеф-повар выделяет подсолнечное масло, утверждая, что оно в пять раз более полезно, чем оливковое. Подсолнечное масло богаче витамином Е и содержит больше антиоксидантов. Эти компоненты важны для поддержания клеточного тонуса и защиты их от повреждений, а также для предотвращения развития различных заболеваний. Витамин Е, известный как мощный антиоксидант, поддерживает иммунную систему, улучшает зрение и замедляет процесс старения.

Большое количество антиоксидантов делает подсолнечное масло ценным продуктом для поддержания здоровья и профилактики различных заболеваний. Кроме того, оно доступнее по цене, чем оливковое масло, что делает его привлекательным выбором для многих людей, которые стремятся к здоровому питанию.