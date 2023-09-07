Вы принимаете таблетки неправильно: врач рассказал о распространенных ошибках при приеме таблеток

К сожалению, в России действительно существует проблема недостаточного осведомления населения о лекарствах. Это подтверждено результатами недавнего исследования, которое выявило три наиболее распространенные ошибки, которые часто совершаются при приеме и использовании лекарств.

Первая из них - покупка рецептурных препаратов без предписания врача. По данным исследования, за последние три года так поступили 44% россиян.

Интересно, что эту практику чаще всего придерживаются женщины (48% по сравнению с 39% мужчин), люди с высшим образованием (51%) и граждане с невысоким уровнем дохода (50%). Это подчеркивает важность более глубокого просвещения населения о необходимости получения консультации у врача перед приобретением и использованием лекарств.

Второй проблемой является неправильное хранение лекарственных средств. Многие люди не уделяют должного внимания требованиям по хранению препаратов, что может привести к их потере эффективности. Это особенно важно для препаратов, требующих определенных условий хранения, таких как определенная температура или защита от прямого солнечного света.

Образовательные программы и кампании информирования могут сыграть важную роль в повышении осведомленности о правильном хранении лекарств.