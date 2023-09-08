«Nature»: рождение первенца после 35 лет повышает риск развития рака груди на 30 %

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«Nature»: рождение первенца после 35 лет повышает риск развития рака груди на 30 %
Здоровье
Фото из открытых источников

Медики из University College London провели исследование, которое показало, что увеличение груди в процессе беременности может повысить риск развития рака молочной железы у женщин старше 35 лет. В рамках исследования были проанализированы генетические изменения в клетках молочной железы 29 женщин. Результаты работы были опубликованы на портале Nature.

Было выявлено, что у женщин, ожидающих своего первого ребенка и достигших возраста старше 35 лет, наблюдались более крупные участки мутировавших клеток в молочной железе. Важно отметить, что сами эти изменения не являются угрозой, однако существует вероятность 1:3 того, что они могут превратиться в раковые опухоли. Этот повышенный риск сохраняется в течение 5-10 лет. Ученые объясняют, что с возрастом клетки подвержены мутациям, и клетки молочной железы не исключение. Первая беременность после 35 лет может стать катализатором этого процесса. Однако, если женщина уже рожала и кормила ребенка грудным молоком, риск уменьшается.

Авторы исследования также подчеркивают, что их результаты открывают перспективы для разработки теста на раннюю диагностику рака молочной железы. В будущем ученые смогут отслеживать химические вещества, выделяемые мутировавшими клетками, и обнаруживать их при помощи анализа крови.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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